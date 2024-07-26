Минулої доби українські захисники ліквідували ще 950 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 572 300 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
26 липня 2024, 8:19
Втрати ворога за 25 липня: 950 російських окупантів, 7 танків та 73 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 572300 (+950) осіб,
- танків — 8320 (+7) од,
- бойових броньованих машин — 16050 (+11) од,
- артилерійських систем — 15840 (+36) од,
- РСЗВ — 1125 (+0) од,
- засоби ППО — 904 (+0) од,
- літаків — 363 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12683 (+73),
- крилаті ракети — 2402 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 21414 (+56) од,
- спеціальна техніка — 2668 (+7).
Джерело: Мінфін
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