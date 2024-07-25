До закриття міжбанку курс долара знизився на 8 копійок у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 6 копійок у купівлі та на 7 копійок у продажу.
25 липня 2024, 17:28
Курс валют на вечір 25 липня: долар та євро продовжують дешевшати на міжбанку
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 25 липня
|
Закриття 25 липня
|
Зміни
|
41,18/41,23
|
41,10/41,15
|
8/8
|
44,62/44,66
|
44,56/44,59
|
6/7
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,16−41,65 грн. Євро купують за 44,70 грн, а продають за 45,30 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,45−41,55, євро — 45,05−45,25 грн.
«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі