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25 липня 2024, 16:43

Єврокомісія заборонила обмін активами з росіянами

Фізичним та юридичним особам із країн ЄС заборонено брати участь у схемі обміну активами між інвесторами, яку запропонувала росія. Про це йдеться в роз’ясненнях генерального директорату Союзу з фінансової стабільності, фінансових послуг та ринків капіталу, які 24 липня опублікувала Європейська комісія, повідомляє Радіо Свобода.

Фізичним та юридичним особам із країн ЄС заборонено брати участь у схемі обміну активами між інвесторами, яку запропонувала росія.
Фото: pixabay.com

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Це сталося через участь в угоді Національного розрахункового депозитарію (НРД), який перебуває під санкціями після російського військового вторгнення в Україну.

«Ніякі кошти або економічні ресурси не можуть бути надані НРД ані прямо, ані опосередковано», — йдеться в документі.

Регулятор Єврокомісії висловив жорстку позицію щодо обміну після того, як підсанкційний НРД 12 червня 2024 року потрапив під блокувальні обмеження США. До цього органи Єврокомісії офіційно не коментували можливість участі осіб із ЄС у процедурі обміну активами із росіянами.

Ця схема дозволяє російським роздрібним інвесторам подавати пропозиції щодо обміну західних цінних паперів, які заморожені на рахунках НРД у депозитаріях цінних паперів ЄС, на заблоковані в росії кошти так званих «недружніх інвесторів».

Угоди щодо обміну активами між російськими та іноземними інвесторами планувалося провести 12 серпня. Організатором обміну виступає брокер «Інвестиційна палата». За його даними, російські інвестори запропонували для обміну заблокованими активами папери більш як на 35 мільярдів рублів.

Раніше представник «Інвестиційної палати» розповів РБК, що механізм обміну влаштований таким чином, щоб мінімізувати роль НРД у ньому. Роль НРД — технічна і полягає у веденні обліку операцій. Розрахунки коштами під час обміну відбуватимуться поза НРД, пояснював представник брокера.

Указ президента росії про обмін активами був підписаний у листопаді 2023 року. У ньому йдеться, що інвестори з росії зможуть продати свої заблоковані іноземні цінні папери на суму не більш як 100 тисяч рублів нерезидентам.

Нерезиденти для купівлі цих паперів можуть використовувати кошти з рахунків типу С (на ці рахунки приходять виплати за російськими цінними паперами, що належать іноземцям). Гроші з рахунків типу С не можна вивести та вільно використовувати.

Для виконання механізму обміну російська влада готова розморозити частину коштів на рахунках типу С, також іноземцям дозволять вивести всі викуплені у росіян активи без отримання погоджень у росії.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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