У червні 2024 року обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України, становив $1,331 млрд, що на $155 млн більше, ніж у травні ($1,176 млрд). Про це свідчать дані НБУ.
25 липня 2024, 17:00
Банки збільшили ввезення готівкової валюти в Україну
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При цьому банки ввезли у червні 938 млн доларів США, що на $92 млн більше, ніж у травні ($846 млн). Обсяг готівкових євро зріс до $389 млн в еквіваленті ($330 млн у травні).
Варто зазначити, що у січні 2024 року обсяг ввезення готівкової валюти був максимальним з початку року і становив $1,864 млрд.
За даними регулятора, за червень з України вивезли валюти на $69 млн.
Джерело: Мінфін
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