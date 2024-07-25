Банки збільшили ввезення готівкової валюти в Україну

У червні 2024 року обсяг готівкової іноземної валюти , яку банки ввезли до України, становив $1,331 млрд, що на $155 млн більше, ніж у травні ($1,176 млрд). Про це свідчать дані НБУ.

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При цьому банки ввезли у червні 938 млн доларів США, що на $92 млн більше, ніж у травні ($846 млн). Обсяг готівкових євро зріс до $389 млн в еквіваленті ($330 млн у травні).

Варто зазначити, що у січні 2024 року обсяг ввезення готівкової валюти був максимальним з початку року і становив $1,864 млрд.

За даними регулятора, за червень з України вивезли валюти на $69 млн.