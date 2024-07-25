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25 липня 2024, 13:55

Квартальний виторг Alphabet перевершив аналітичні прогнози

У II кварталі прибуток та виторг Alphabet перевищили очікування завдяки збільшенню продажів електронної реклами та здоровому попиту на її сервіси обчислень у хмарах. Водночас корпорація повідомила, що її капітальні витрати будуть більшими весь поточний рік. Квартальні показники компанії підтверджують стабільність попиту на цифрову рекламу, пов'язану з Олімпіадою та виборами у низці держав. Відновлення корпоративних витрат стимулює бізнес із розробки ПЗ, повідомляють аналітики LBLV.

У II кварталі прибуток та виторг Alphabet перевищили очікування завдяки збільшенню продажів електронної реклами та здоровому попиту на її сервіси обчислень у хмарах.

Alphabet впроваджує технології GenAI, що стимулює розвиток хмарного бізнесу. Продаж реклами компанії збільшився на 11%, до $64,6 мільярда. Вона продає рекламу через пошуковик, користуючись інформацією про користувачів для більш ефективних налаштувань. За підсумками II кварталу чистий прибуток Alphabet збільшився на 28,6%, досягнувши $23,6 мільярда. Усереднений прогноз говорив про $22,9 мільярда.

Ринкові гравці неоднозначно відреагували на оприлюднення звіту компанії. Спочатку її акції піднялися на 2%, а потім — просіли на те саме значення. З початку 2024-го котирування Alphabet додали понад 30%, тоді як NASDAQ — лише 20%. Експерти lblv.com зазначають, що минулий квартал був ще одним періодом, протягом якого Google досягла успіху в усіх напрямках. При цьому в ролі рушійних сил виступили продажі реклами та послуги ШІ.

Загальний дохід компанії збільшився на 14%, досягнувши $84,74 мільярда, що вище за очікувані аналітиками $84,19 мільярда. Продаж реклами через YouTube збільшився на 13%, до $8,67 мільярда. Доходи від обчислень у хмарах зросли на 28,8%, до $10,35 мільярда. Експерти говорили про $10,16 мільярда. Капітальні витрати Alphabet за II квартал сягнули $13 мільярдів. До кінця 2024-го вони становитимуть $12 мільярдів або перевищать цей показник.

Останнім часом Google прийняла низку важливих рішень щодо свого розвитку

У січні-березні капітальні витрати корпорації зросли на 91%, досягнувши $12 мільярдів. Це збентежило ринкових гравців. Подібно до своїх суперників, Alphabet намагається впроваджувати сервіси ШІ, оскільки ця технологія все ще притягує величезні вкладення. Пошукова система із застосуванням ШІ призвела до низки неоднозначних результатів. Наприкінці весни Google вирішила відмовитися від цієї технології для усунення її недоліків.

У керівництві Alphabet заявили, що технологію згодом запровадять у більшій кількості держав, а можливості її застосування будуть розширені. Терміни впровадження пов'язаних з ШІ проєктів невідомі, але заявляється, що вони здатні допомогти наростити прибутки.

Олександр Миронов, фінансовий аналітик LBLV

Джерело: Мінфін
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