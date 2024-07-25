Курс валют на 25 липня: долар та євро продовжують дешевшати

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках знизився на 5 копійок у купівлі та у продажу. Євро подешевшало на 6 копійок у купівлі та у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,15−41,65 грн. Євро купують за 44,70 грн, а продають за 45,35 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,50−41,60, євро — 45,09−45,29 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,18−41,23 грн/$. Торги по євро проходять на рівні 44,62−44,66 грн/євро.

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