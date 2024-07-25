Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1230 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 571 350 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
25 липня 2024, 8:31
Втрати ворога за 24 липня: 1 230 російських окупантів, 11 танків та 66 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 571350 (+1230) осіб,
- танків — 8313 (+11) од,
- бойових броньованих машин — 16039 (+26) од,
- артилерійських систем — 15804 (+45) од,
- РСЗВ — 1125 (+0) од,
- засоби ППО — 904 (+2) од,
- літаків — 363 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12610 (+66),
- крилаті ракети — 2402 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 21358 (+79) од,
- спеціальна техніка — 2661 (+11)
Джерело: Мінфін
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