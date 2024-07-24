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24 липня 2024, 19:35

Банки цьогоріч видали бізнесу доступних кредитів на 50 мільярдів

В Україні з початку року підприємці отримали понад 13 тисяч пільгових кредитів на більш як 50 млрд грн. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

В Україні з початку року підприємці отримали понад 13 тисяч пільгових кредитів на більш як 50 млрд грн.

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«Від початку 2024 року українські підприємці отримали 13 394 пільгових кредитів за програмою „Доступні кредити 5−7−9%“ на загальну суму 50,8 млрд гривень. Дві третини від цієї суми приходиться на сектори сільського господарства та переробної промисловості», — йдеться у повідомленні.

Протягом минулого тижня підприємці взяли ще 275 таких кредитів на суму 717 млн грн. Загалом від початку дії програми було видано 92,4 тис. кредитів на суму 317,7 млрд грн.

З початку 2024 року підприємці отримали доступні кредити за такими цілями:

  • 16,4 млрд грн — кредити на поповнення обігових коштів;
  • 11,6 млрд грн — кредити бізнесу, який працює в зоні високого воєнного ризику;
  • 10,6 млрд грн — кредити на розвиток переробних підприємств;
  • 9,4 млрд грн — на реалізацію інвестиційних проєктів.

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Одеська, Київська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та м. Київ.

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Джерело: Мінфін
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