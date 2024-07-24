До закриття міжбанку курс долара впав на 15 копійок у купівлі та на 12 копійок у продажу. Євро впало на 12 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу.
24 липня 2024, 17:21
Курс валют на вечір 24 липня: гривня продовжує зміцнюватись на міжбанку
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Відкриття 24 липня
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Закриття 24 липня
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Зміни
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41,33/41,35
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41,18/41,23
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15/12
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44,82/44,83
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44,70/44,74
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12/9
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,70 грн. Євро купують за 44,90 грн, а продають за 45,45 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,55−41,65, євро — 45,15−45,35 грн.
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Джерело: Мінфін
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