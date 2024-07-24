Мінфін США зобов'язав фінустанови повідомити про наявність російських активів

Міністерство фінансів США зобов'язало установи, які володіють російськими державними активами, поінформувати про них в межах впровадження Закону про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців («Закон про РЕПО для українців»). Про це пише «Голос Америки».

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Управління контролю за іноземними активами мінфіну США (OFAC) випустило нові вимоги до фінансової звітності, згідно з якими, «усі фінансові установи, в яких знаходяться російські суверенні активи, і які знають або повинні знати про такі активи, повинні повідомити про них OFAC не пізніше 2 серпня 2024 року».

«Конгрес зробив важливий крок, ухваливши Закон про РЕПО для українців, щоб розблокувати вартість знерухомлених російських суверенних активів для підтримки подальшої стійкості та відновлення України», — сказав виконувач обов’язків генерального радника казначейства Аддар Леві.

Закон, ухвалений Конгресом у квітні 2024 року, вимагає, щоб усі заморожені російські суверенні активи залишалися замороженими доти, доки війна росії проти України не припиниться, і росія не виплатить Україні повну компенсацію або не візьме участь у міжнародному механізмі, який це зробить.