Безробіття у Польщі впало до рівня 1990 року

У Польщі рівень безробіття скоротився до 4,9%, що є найнижчим показником з із червня 1990 року. Про це повідомляє Wpost із посиланням на дані Центрального статистичного управління.

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Подібний низький показник фіксувався в сучасній історії Польщі двічі: у 1990 році та в липні 2022 року, коли на польському ринку почали займати вакансії українці, які виїхали через війну.

За даними GUS, у Польщі працюють 17,1 млн осіб, з них 16 млн — на повній зайнятості.

Показники безробіття польського статистичного відомства відрізняються від даних, які оприлюднює Євростат. Європейська статистика показує, що рівень безробіття у Польщі становить лише 3% і це другий найнижчий показник серед країн Євросоюзу, пише ЕП.

Найнижче безробіття в Чехії — 2,7%. Середній показник щодо ЄС становить 6%, а у зоні євро — 6,4%.

Найвищий рівень безробіття у червні був зафіксований в Іспанії (11,7%) та Греції (10,6%).