Курс валют на 24 липня: долар та євро продовжують дешевшати

У середу на готівковому ринку курс долара втратив 10 копійок у купівлі та 5 копійок у продажу. Євро подешевшало на 17 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках знизився на 5 копійок у купівлі та на 2 копійки у продажу. Євро подешевшало на 10 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,75 грн. Євро купують за 44,83 грн, а продають за 45,55 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,60−41,73, євро — 45,25−45,50 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,33−41,35 грн/$. Торги по євро проходять на рівні 44,82−44,83 грн/євро.

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