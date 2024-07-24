У середу, 24 липня, електроенергію не будуть вимикати до 16:00. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК з посиланням на Укренерго.
24 липня 2024, 9:55
Сьогодні електроенергію не вимикатимуть до 16:00 (оновлено)
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«За інформацією від Укренерго відключення світла до 16:00 не передбачаються», — йдеться в повідомленні.
При цьому в Одеській області графіки скасовані до 18:00.
Оновлено
В Укренерго повідомили, що до 16:00 скасовані відключення у м. Київ та Київській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській (частково), Вінницькій, Хмельницькій областях.
До 18:00 відключення скасовані у Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській, Тернопільській Чернівецькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3
(сарказм по мотивам скиглення в коментарях під новиною про Угорщину)
От і доводиться Україні давати електрику лише українцям 😁
АхметовЭнерго живёт по своим правилам
В Хмельницькій їх обленерго оголосило що згідно з роспорядженням Укренерго не буде вимикати
Навздогін:
в своєму офіційному каналі Харківобленерго написало що теж не вимикатиме світло до 16:00
https://t.me/kharkivenergy/516