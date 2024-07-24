Сьогодні електроенергію не вимикатимуть до 16:00 (оновлено)

У середу, 24 липня, електроенергію не будуть вимикати до 16:00. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК з посиланням на Укренерго.

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«За інформацією від Укренерго відключення світла до 16:00 не передбачаються», — йдеться в повідомленні.

При цьому в Одеській області графіки скасовані до 18:00.

Оновлено

В Укренерго повідомили, що до 16:00 скасовані відключення у м. Київ та Київській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській (частково), Вінницькій, Хмельницькій областях.

До 18:00 відключення скасовані у Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській, Тернопільській Чернівецькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях.