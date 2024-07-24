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24 липня 2024, 9:55

Сьогодні електроенергію не вимикатимуть до 16:00 (оновлено)

У середу, 24 липня, електроенергію не будуть вимикати до 16:00. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК з посиланням на Укренерго.

У середу, 24 липня, електроенергію не будуть вимикати до 16:00.
Фото: pixabay.com

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«За інформацією від Укренерго відключення світла до 16:00 не передбачаються», — йдеться в повідомленні.

При цьому в Одеській області графіки скасовані до 18:00.

Оновлено

В Укренерго повідомили, що до 16:00 скасовані відключення у м. Київ та Київській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській (частково), Вінницькій, Хмельницькій областях.

До 18:00 відключення скасовані у Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській, Тернопільській Чернівецькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
Три літри
Три літри
24 липня 2024, 10:48
#
Румунія відмовилась купувати електрику і вимагає визнання Буковини одвічною румунською територією
(сарказм по мотивам скиглення в коментарях під новиною про Угорщину)

От і доводиться Україні давати електрику лише українцям 😁
+
+15
mphet26
mphet26
24 липня 2024, 11:01
#
Чушь, в харьковской области выключили по графику в 9 утра,
АхметовЭнерго живёт по своим правилам
+
0
Три літри
Три літри
24 липня 2024, 11:05
#
Яким боком Ахметов до Харківської області?

В Хмельницькій їх обленерго оголосило що згідно з роспорядженням Укренерго не буде вимикати

Навздогін:
в своєму офіційному каналі Харківобленерго написало що теж не вимикатиме світло до 16:00
https://t.me/kharkivenergy/516
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