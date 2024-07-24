НБУ спростив доступ іноземних інвесторів до фінансування відбудови України

Національний банк затвердив зміни до Положення про провадження депозитарної і клірингової діяльності та забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів НБУ , щоб надати іноземним інвесторам прямий доступ до ринкових боргових інструментів (крім державних цінних паперів), спрямованих на відбудову і відновлення України. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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Так, з 24 липня 2024 року розширюється перелік клієнтів та депонентів, яких може обслуговувати Нацбанк під час виконання ним функції депозитарної установи.

Зокрема, НБУ зможе відкривати та обслуговувати рахунок в цінних паперах номінального утримувача для іноземної фінансової установи, що відповідає вимогам законодавства України, та рахунок в цінних паперах власника для іноземного депозитарію.

«Зазначені зміни дадуть змогу створити інфраструктуру для надходження іноземних інвестицій в Україну», — йдеться в повідомленні.

За словами регулятора, відкриття рахунку в цінних паперах номінального утримувача для іноземної фінансової установи дасть змогу з'єднати інфраструктуру вітчизняного та міжнародного фінансових ринків для забезпечення доступу іноземного капіталу в Україну.

Це відкриє шлях для іноземних інвестицій у фінансові інструменти, випущені для відбудови держави. Йдеться, зокрема, про:

облігації місцевих позик,

інфраструктурні облігації,

облігації міжнародних фінансових організацій,

інші боргові фінансові інструменти, спрямовані на відновлення України.

Зміни також відкривають можливість для реалізації анонсованих планів щодо розширення «лінку» з міжнародним центральним депозитарієм Clearstream Banking Luxembourg.

У 2019 році Clearstream вийшов на українські ринки капіталу і запустив «лінк» з депозитарієм НБУ. Це дало змогу забезпечити прямий доступ іноземних інвесторів до ринку державних цінних паперів, номінованих у гривні. Наразі Національний банк працює над розширенням інструментів, доступних іноземним інвесторам через міжнародний депозитарій.

Крім того, внесення змін дасть змогу забезпечити виконання положень Меморандуму про економічну та фінансову політику з МВФ.

Питання створення механізмів для прямого доступу іноземних інвесторів до ринкових боргових інструментів, крім державних цінних паперів, перебуває в фокусі програми з Міжнародним валютним фондом.

Над практичною реалізацією цієї ініціативи спільно працюють Національний банк та Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку.

«Зазначені зміни дадуть змогу виконати зобов’язання України, зафіксовані Меморандумом про економічну та фінансову політику від 17 червня 2024 року. Наразі реалізується перший етап заходів для поліпшення інфраструктури ринків капіталу», — зазначив регулятор.