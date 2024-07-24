Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 140 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 570 120 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
24 липня 2024, 8:19
Втрати ворога за 23 липня: 1 140 російських окупантів, 14 танків та 33 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 570120 (+1140) осіб,
- танків — 8302 (+14) од,
- бойових броньованих машин — 16013 (+13) од,
- артилерійських систем — 15759 (+65) од,
- РСЗВ — 1125 (+0) од,
- засоби ППО — 902 (+1) од,
- літаків — 363 (+1) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12544 (+33),
- крилаті ракети — 2402 (+1),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 21279 (+77) од,
- спеціальна техніка — 2650 (+10).
Джерело: Мінфін
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