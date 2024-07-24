ДТЕК втратив 90% генерації через обстріли, але планує повернути в роботу 60-70% до жовтня

Компанія ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60−70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року. Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук на форумі «Майбутнє української енергетики. Діалоги з NV».

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«Ми втратили 90% генерації, плануємо відновити 60−70%. За власні кошти, а також коштом старого обладнання, яке знімається зі станцій у Європі.», — зазначив Сахарук.

Він розповів, що на всіх електростанціях ДТЕК немає жодного даху або стіни. І за низьких температур обладнання, навіть яке відновлять, не буде працювати.

За його словами, зараз донори не готові фінансувати відновлення приміщень, хоча це першочергова потреба для належної роботи електростанцій і майже 70% вартості всього відновлення.

Скільки потрібно коштів на відновлення

«Якщо минулого разу ми відновлювали 10 блоків і витратили на це $110 млн власних коштів, жодного кредиту не взяли, то в цьому сезоні нам потрібно відновити втричі більше і витратити потрібно $350−400 млн. Це лише за попередньою оцінкою. Є безліч програм, безліч ініціатив, але реальність така, що для того, щоб щось встигнути, потрібно було починати рік тому», — наголосив Сахарук.