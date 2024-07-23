Coca-Cola відзвітувала за другий квартал: прибуток і продажі перевершили очікування

Скоригований прибуток на акцію компанії Coca-Cola склав $0,84, що на $0,04 вище за середній прогноз аналітиків у $0,80. Виторг також перевершив прогнози, склавши $12,4 млрд проти очікуваних $11,77 млрд. Про це пише investing.com.

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Загальна чиста виручка компанії зросла на 3%, а органічний виторг, що виключає деякі статті для більш чіткого порівняння, значно збільшився на 15%. Це сталося завдяки поєднанню 9-відсоткового зростання середньої ціни та асортименту реалізованої продукції та 6-відсоткового збільшення обсягу продажу концентратів.

Операційний прибуток зріс на 10%, а маржа операційного прибутку збільшилася до 21,3% з 20,1% у попередньому році. Скоригована операційна маржа, яка виключає деякі статті для порівняння, також покращилася, досягнувши 32,8% проти 31,6% роком раніше.

Попри те, що звітний прибуток на акцію компанії знизився на 5% до $0,56, скоригований прибуток на акцію, що виключає деякі статті для порівняння, показав зростання на 7%.