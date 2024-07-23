Мінфін залучив 1,4 мільярда від продажу облігацій

Міністерство фінансів 23 липня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 1,45 млрд грн, що на 3,54 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 4,99 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

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Що пропонували інвесторам

Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

1,35 млрд грн під 14,64% з погашенням 10 вересня 2025 року (минулого тижня ставка була 14,66%);

64,50 млн грн під 15,40% з погашенням 10 червня 2026 року (минулого тижня ставка була 15,39%);

31,25 млн грн під 16,80% з погашенням 9 лютого 2028 року (минулого тижня ставка була 16,80%).

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.