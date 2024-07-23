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23 липня 2024, 17:45

З початку року Україна вклала у безпеку та оборону 888 мільярдів гривень

У січні — червні 2024 року з держбюджету на сектор безпеки та оборони було спрямовано 888,4 млрд грн, зокрема у червні — 155,6 млрд грн. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

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У січні — червні 2024 року з держбюджету на сектор безпеки та оборони було спрямовано 888,4 млрд грн, зокрема у червні — 155,6 млрд грн.
Фото:depositphotos

Видатки на оборону

«За січень — червень 2024 року видатки загального фонду держбюджету на цей сектор становили 888,4 млрд гривень (57,5% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету)», — йдеться в повідомленні.

Зокрема, 155,6 млрд грн використано з держбюджету на потреби безпеки та оборони у червні.

Наголошується, що кошти були спрямовані на грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських; придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту, пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування; медичне забезпечення тощо.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
Lamo
Lamo
23 липня 2024, 18:18
#
Виплата зп та премій тиловим ухилянтам в погонах — це називається «вклад у безпеку та оборону»? Пха-ха-ха
+
0
Три літри
Три літри
23 липня 2024, 18:37
#
Вчора вночі тилові ухилянти запустили під сотню дронів і рознесли туасінський НПЗ.

А що зробив ти?
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