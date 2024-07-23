З початку року Україна вклала у безпеку та оборону 888 мільярдів гривень

Видатки на оборону

«За січень — червень 2024 року видатки загального фонду держбюджету на цей сектор становили 888,4 млрд гривень (57,5% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету)», — йдеться в повідомленні.

Зокрема, 155,6 млрд грн використано з держбюджету на потреби безпеки та оборони у червні.

Наголошується, що кошти були спрямовані на грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських; придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту, пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування; медичне забезпечення тощо.