Премʼєр-міністр та Міністерство фінансів надали розгорнуту відповідь на петицію щодо зміни Національної стратегії доходів до 2030 року. Якщо коротко — переглядати її наразі не будуть. Петицію подав очільник аналітичного центру «Case Україна» Дмитро Боярчук, вона набрала 25 тис голосів.
«Переглядати не будуть»: в уряді відповіли на петицію про зміну Нацстратегії доходів
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Повноваження фіскалів
Щодо наділення фіскалів повноваженнями судової системи (розкриття банківської таємниці, накладення арешту на рахунки платників податків без рішення суду) та правоохоронної системи (наділення митних органів правом на здійснення оперативно-розшукової діяльності).
Суть відповіді:
Зазначений захід стосується лише рахунків платників податків — юридичних осіб. Доступ податкових органів до банківської таємниці є поширеною міжнародною практикою (наприклад, у США).
Наразі відсутність в органів ДПС актуальної інформації про стан рахунків боржника ускладнює виконання рішень судів та податкових органів.
Звуження використання спрощеної системи оподаткування
Відповідь: реформа спрощеної системи оподаткування спрямована на обмеження зловживань, підтримку малого бізнесу та усунення викривлень конкуренції.
- Реформування почнеться лише після відновлення довіри до податкових органів та проведення їх функціональної реформи.
- Процес реформування буде публічним, із залученням громадськості, бізнесу та міжнародних партнерів.
Щодо викорінення практики презумпції вини платників податків
Суть відповіді: у визначених законом випадках необхідною умовою притягнення особи до фінансової відповідальності за вчинення податкового правопорушення є встановлення контролювальними органами провини особи.
- Фінансова відповідальність застосовується у вигляді штрафних (фінансових) санкцій. Притягнення особи до фінансової відповідальності передбачає встановлення контролювальними органами провини особи.
- Діяння вважаються вчиненими умисно, якщо доведені податковим органом обставини свідчать, що платник податків свідомо створив умови, які не можуть мати іншої мети, крім невиконання або неналежного виконання вимог, установлених Кодексом та іншим законодавством.
Розширення дискреційних можливостей для інституційно слабких фіскальних органів
Суть відповіді:
- Новий проєкт закону передбачає надання Мінфіну права затверджувати перелік ключових показників ефективності роботи податкових органів та методику їх розрахунку. ДПС зобовʼязується звітувати про виконання цих показників.
- Передбачена реформа податкових та митних органів, яка обмежить втручання контролювальних органів у діяльність бізнесу.
- Також планується подальша автоматизація процедур: діяльності ДПС та Держмитслужби; впровадження нових електронних сервісів.
- Схвалено Довгостроковий національний стратегічний план цифрового розвитку, цифрової трансформації та цифровізації Держмитслужби. А ДПС готує план цифрового розвитку Державної податкової служби України до 2030 року.
Коментарі - 1
В нас в країні дуже багато чого робиться через одне місце, зараз би нас порівнювати з податковою США, потім cashless з Швецією, «геніальні» порівняння блін.
Особливо знаючи те, що зараз податкова блокує ультра багато податкових накладних і далі гребися як хочеш, суди завалені такими справами, де податкова без розбору блокує на авось податкові накладні.
Знаючи стан речей в нашій країні - значить податкова буде блокувати і фізикам рахунки, тепер фраза «добрий вечір, ми з України» з кожним таким рішенням законодавців звучить все більш саркастично і наче з знущанням.