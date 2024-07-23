«Переглядати не будуть»: в уряді відповіли на петицію про зміну Нацстратегії доходів

Премʼєр-міністр та Міністерство фінансів надали розгорнуту відповідь на петицію щодо зміни Національної стратегії доходів до 2030 року. Якщо коротко — переглядати її наразі не будуть. Петицію подав очільник аналітичного центру «Case Україна» Дмитро Боярчук, вона набрала 25 тис голосів.

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Повноваження фіскалів

Щодо наділення фіскалів повноваженнями судової системи (розкриття банківської таємниці, накладення арешту на рахунки платників податків без рішення суду) та правоохоронної системи (наділення митних органів правом на здійснення оперативно-розшукової діяльності).

Суть відповіді:

Зазначений захід стосується лише рахунків платників податків — юридичних осіб. Доступ податкових органів до банківської таємниці є поширеною міжнародною практикою (наприклад, у США).

Наразі відсутність в органів ДПС актуальної інформації про стан рахунків боржника ускладнює виконання рішень судів та податкових органів.

Звуження використання спрощеної системи оподаткування

Відповідь: реформа спрощеної системи оподаткування спрямована на обмеження зловживань, підтримку малого бізнесу та усунення викривлень конкуренції.

Реформування почнеться лише після відновлення довіри до податкових органів та проведення їх функціональної реформи.

Процес реформування буде публічним, із залученням громадськості, бізнесу та міжнародних партнерів.

Щодо викорінення практики презумпції вини платників податків

Суть відповіді: у визначених законом випадках необхідною умовою притягнення особи до фінансової відповідальності за вчинення податкового правопорушення є встановлення контролювальними органами провини особи.

Фінансова відповідальність застосовується у вигляді штрафних (фінансових) санкцій. Притягнення особи до фінансової відповідальності передбачає встановлення контролювальними органами провини особи.

Діяння вважаються вчиненими умисно, якщо доведені податковим органом обставини свідчать, що платник податків свідомо створив умови, які не можуть мати іншої мети, крім невиконання або неналежного виконання вимог, установлених Кодексом та іншим законодавством.

Розширення дискреційних можливостей для інституційно слабких фіскальних органів

Суть відповіді: