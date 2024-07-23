NovaPay за перше півріччя 2024 року перерахував до держбюджету 530 млн грн

За підсумками першого півріччя 2024 року NovaPay перерахував до бюджету країни 530 млн грн. Це на 13% більше, ніж за той самий період 2023 року. Допомога ЗСУ склала 3 млн грн. Про це йдеться у повідомленні компанії.

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Загальна кількість здійснених транзакцій за цей час — 193 млн. Це на 17% більше порівняно з першим півріччям 2023 року. Через систему пройшло переказів на 136,6 млрд грн, цей показник на 26% більше за минулорічний.

Серед найбільш популярних послуг NovaPay, крім традиційних переказів, — операції з поповнення карток, зняття готівки та оплата комунальних послуг.

Нагадаємо

NovaPay — це міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи компаній NOVA (Нова пошта) і вже 12 років надає платіжні сервіси онлайн і офлайн у понад 3 500 відділеннях Нової пошти.