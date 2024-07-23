Американська корпорація Boeing та українська компанія «Антонов» підписали попередню угоду щодо спільної роботи у сфері виробництва безпілотних систем для підтримки оборонної промисловості України. Про це пише видання Breaking Defense.
Boeing та «Антонов» підписали попередню угоду про співпрацю у сфері виробництва безпілотників
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Що відомо
Зазначається, що у меморандумі про взаєморозуміння, представленому на авіашоу у Фарнборо, йдеться про навчання, логістичну підтримку та технічне обслуговування безпілотників, таких як ScanEagle від Boeing.
«Ми раді продовжувати співпрацю з компанією „Антонов“ для підтримки розвитку та економічного зростання України», — сказав головний виконавчий директор Boeing з питань оборони Тед Колберт.
Генеральний директор ДП «Антонов» Євген Гаврилов зазначив, що ця угода може сприяти подальшому розвитку української оборонної промисловості.
«Ця угода відкриває абсолютно новий рівень можливостей для впровадження новітніх і найефективніших рішень — на додаток до можливості майбутніх проєктів з Boeing в аерокосмічній та оборонній промисловості», — додав він.
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