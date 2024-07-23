Boeing та «Антонов» підписали попередню угоду про співпрацю у сфері виробництва безпілотників

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Що відомо

Зазначається, що у меморандумі про взаєморозуміння, представленому на авіашоу у Фарнборо, йдеться про навчання, логістичну підтримку та технічне обслуговування безпілотників, таких як ScanEagle від Boeing.



«Ми раді продовжувати співпрацю з компанією „Антонов“ для підтримки розвитку та економічного зростання України», — сказав головний виконавчий директор Boeing з питань оборони Тед Колберт.