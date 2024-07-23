Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкти законів про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації. Відповідні законопроєкти № 11433 та № 11434 від 23 липня опубліковані на сайті парламенту.
23 липня 2024, 11:26
Президент вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану
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На який термін продовжать
Ними пропонується продовжити строк дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні з 5 години 30 хвилин 12 серпня 2024 року строком на 90 діб.
Це буде вже 12-те голосування парламенту за воєнний стан з початку війни.
Джерело: Мінфін
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