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23 липня 2024, 11:26

Президент вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкти законів про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації. Відповідні законопроєкти № 11433 та № 11434 від 23 липня опубліковані на сайті парламенту.

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкти законів про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації.
Фото: depositphotos

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На який термін продовжать

Ними пропонується продовжити строк дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні з 5 години 30 хвилин 12 серпня 2024 року строком на 90 діб.

Це буде вже 12-те голосування парламенту за воєнний стан з початку війни.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 9

+
+59
Tido oss
Tido oss
23 липня 2024, 11:31
#
А ковид продливать будут?
+
+101
potator
potator
23 липня 2024, 11:34
#
Может заменим нашего голобородька на байдена, джо как раз освободился , да и комик с него получше будет
+
+30
zevs1
zevs1
23 липня 2024, 11:46
#
Голобородько всех облапошил.
+
+29
Exba
Exba
23 липня 2024, 11:43
#
Шо, опять?
+
+30
Mini Mi
Mini Mi
23 липня 2024, 11:49
#
До конца 25 примерно. Пока в метрополии руководство не сменится.
+
+89
VS SV
VS SV
23 липня 2024, 12:20
#
Ухилянт подписует закон о мобилизации получается?
+
+93
innapcholko
innapcholko
23 липня 2024, 12:21
#
Опять очередное антиконституционное решение Зелебобы…
+
+65
oldman54
oldman54
23 липня 2024, 12:53
#
23 июля хотелось бы узнать от КСУ кто это такой ?
+
+15
Андрій М***к
Андрій М***к
23 липня 2024, 14:28
#
Хто такий зеленський?
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