Курс валют на 23 липня: долар та євро подешевшали

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках втратив 4 копійки у купівлі та 3 копійки у продажу. Євро подешевшало на 2 копійки у купівлі та на 3 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,30−41,80 грн. Євро купують за 45,00 грн, а продають за 45,70 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,69−41,82, євро — 45,48−45,67 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,35−41,37 грн/$. Торги євро проходять на рівні 45,02−45,02 грн/євро.

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