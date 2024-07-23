Warner Bros повністю ліквідує бізнес у росії

У росії закривається відділення кінокомпанії Warner Bros. Рішення про ліквідацію юрособи кінокомпанії було ухвалено 19 липня. Про це пише The Moscow Times із посиланням на відповідні документи.

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Діяльність Warner Bros

Кінокомпанія Warner Bros у березні 2022 року призупинила свою діяльність у росії через розв'язану росією війну проти України.

У листопаді того ж року керівництво холдингу «Национальная медиа-группа» отримало листа від представників Warner Bros. Згідно з зверненням, кіностудія заборонила показувати свій контент, незважаючи на наявність дійсної ліцензії.

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У зв'язку з повномасштабним вторгненням рф в Україну аналогічно вчинили й інші найбільші мейджори — Disney, Paramount, Sony та Universal Pictures.

Наразі голлівудські прем'єри виходять до рф у «тіньовому» прокаті.

Студія Warner Brothers є частиною американської медіакомпанії WarnerMedia, до складу якої також входять телеканал CNN та телевізійна мережа HBO.

Warner Brothers відома своїми знаменитими фільмами, такими як «Матриця», «Бетмен», «Супермен», «Диво-жінка», «Фантастичні звірі та де їх шукати», «Ліга справедливості» та багатьма іншими.