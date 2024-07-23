У росії закривається відділення кінокомпанії Warner Bros. Рішення про ліквідацію юрособи кінокомпанії було ухвалено 19 липня. Про це пише The Moscow Times із посиланням на відповідні документи.
Warner Bros повністю ліквідує бізнес у росії
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Діяльність Warner Bros
Кінокомпанія Warner Bros у березні 2022 року призупинила свою діяльність у росії через розв'язану росією війну проти України.
У листопаді того ж року керівництво холдингу «Национальная медиа-группа» отримало листа від представників Warner Bros. Згідно з зверненням, кіностудія заборонила показувати свій контент, незважаючи на наявність дійсної ліцензії.
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У зв'язку з повномасштабним вторгненням рф в Україну аналогічно вчинили й інші найбільші мейджори — Disney, Paramount, Sony та Universal Pictures.
Наразі голлівудські прем'єри виходять до рф у «тіньовому» прокаті.
Студія Warner Brothers є частиною американської медіакомпанії WarnerMedia, до складу якої також входять телеканал CNN та телевізійна мережа HBO.
Warner Brothers відома своїми знаменитими фільмами, такими як «Матриця», «Бетмен», «Супермен», «Диво-жінка», «Фантастичні звірі та де їх шукати», «Ліга справедливості» та багатьма іншими.
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