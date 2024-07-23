Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1220 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 568 980 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
23 липня 2024, 8:47
Втрати ворога за 21 липня: 1220 російських окупантів, 4 танки та 36 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 568980 (+1220) осіб,
- танків - 8288 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 16000 (+20) од,
- артилерійських систем - 15694 (+57) од,
- РСЗВ — (+2) од,
- засоби ППО — 901 (+1) од,
- літаків — 362 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12511 (+36),
- крилаті ракети — 2401 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 21202 (+64) од,
- спеціальна техніка — 2640 (+3)
Джерело: Мінфін
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