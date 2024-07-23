Перші 1,4 млрд євро з російських активів Україна отримає на початку серпня

Високий представник Євросоюзу з зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель оголосив, що ЄС скерує перший транш від заморожених активів росії на закупівлю зброї для України на початку серпня. Про це повідомляє «Європейська правда».

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Що відомо

Боррель сказав, що на засіданні «повідомив міністрам про прогрес стосовно першого траншу в 1,4 мільярда євро».

Він, «як очікується, буде перерахований на початку серпня — наступного тижня», уточнив топдипломат ЄС. Раніше він говорив, що кошти будуть перераховані в липні.

За його словами, ці кошті будуть спрямовані на закупівлю пріоритетного військове обладнання для України — засобів протиповітряної оборони, артилерійські снаряди та озброєнь в української промисловості.

«Тобто ми не просто надаватимемо військову підтримку Україні, а й ізсередини самої України. Що, певна річ, є найлогічнішим та найефективнішим шляхом, яким ми можемо піти», — підсумував Боррель.

Нагадаємо

Євросоюз у червні погодив використання частини надприбутків від заморожених російських активів на військову допомогу Україні. Рішення схвалили попри опір Угорщини.

Топдипломат ЄС Боррель говорив, що, окрім першого траншу в 1,4 мільярда євро, до кінця року буде скерований ще 1 мільярд євро на закупівлю зброї для України.