23 липня заходи обмеження споживання електроенергії діятимуть протягом усієї доби. Про це йдеться у повідомленні Укренерго.
23 липня 2024, 8:11
Укренерго: 23 липня обмеження споживання електроенергії діятимуть протягом усієї доби
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Графіки відключень
«23 липня заходи обмеження споживання будуть діяти протягом всієї доби. З 14.00 до 24.00 — три черги відключень», — йдеться у повідомленні.
В інші години доби будуть застосовані дві черги відключень.
У компанії зауважили, що споживання обмежують внаслідок масованих атак росії на українську енергосистему з початку року.
Джерело: Мінфін
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