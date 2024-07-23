Укренерго: 23 липня обмеження споживання електроенергії діятимуть протягом усієї доби

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Графіки відключень

«23 липня заходи обмеження споживання будуть діяти протягом всієї доби. З 14.00 до 24.00 — три черги відключень», — йдеться у повідомленні.

В інші години доби будуть застосовані дві черги відключень.

У компанії зауважили, що споживання обмежують внаслідок масованих атак росії на українську енергосистему з початку року.