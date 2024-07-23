Міністерство фінансів очікує від ЄІБ пакет на 250 млн євро вже найближчим часом

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Що відомо

Згідно із повідомленням, уряд та ЄІБ працюють над підготовкою нових фінансових угод.

Наразі фінансова підтримка Банку спрямовується на забезпечення пріоритетних потреб України, у тому числі на відновлення критичної інфраструктури та енергосистеми.

Міністр фінансів Сергій Марченко наголосив на нагальній потребі у підтримці енергосектору, а також розробці нових проєктів з відновлення та розвитку електроенергетики в Україні.

Очікується, що ЄІБ найближчим часом схвалить пакет підтримки енергетичного сектору України на суму 250 млн євро.

Щодо поточних ініціатив, сторони відзначили фінансування ЄІБ проєктів малого-середнього підприємництва із трьома українськими банками: Укргазбанк, Прокредит Банк та Укрексімбанк, а також підготовку до підписання Фінансової угоди між Україною та ЄІБ за проєктами «Впровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним номером 112».