Європейський інвестиційний банк найближчим часом схвалить пакет підтримки енергетичного сектору України на суму 250 млн євро, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Міністерство фінансів очікує від ЄІБ пакет на 250 млн євро вже найближчим часом
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Що відомо
Згідно із повідомленням, уряд та ЄІБ працюють над підготовкою нових фінансових угод.
Наразі фінансова підтримка Банку спрямовується на забезпечення пріоритетних потреб України, у тому числі на відновлення критичної інфраструктури та енергосистеми.
Міністр фінансів Сергій Марченко наголосив на нагальній потребі у підтримці енергосектору, а також розробці нових проєктів з відновлення та розвитку електроенергетики в Україні.
Очікується, що ЄІБ найближчим часом схвалить пакет підтримки енергетичного сектору України на суму 250 млн євро.
Щодо поточних ініціатив, сторони відзначили фінансування ЄІБ проєктів малого-середнього підприємництва із трьома українськими банками: Укргазбанк, Прокредит Банк та Укрексімбанк, а також підготовку до підписання Фінансової угоди між Україною та ЄІБ за проєктами «Впровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним номером 112».
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