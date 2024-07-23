Nemiroff увійшов до топ-10 найбільш швидко зростаючих брендів за версією The Spirits Business

Український бренд Nemiroff увійшов до десятки найбільш швидко зростаючих брендів серед всіх міцних напоїв у світі, за даними видання The Spirits Business. Зростання бренду склало 41.7% у минулому році, що разом з вдалими маркетинговими активаціями та запусками нових продуктів дозволило Nemiroff знову отримати міжнародний титул «Vodka Brand Champion 2024».

Починаючи з України, де бренд утримує позицію горілки № 1, Nemiroff стрімко розширив свій вплив на міжнародному рівні. На Близькому Сході він є брендом горілки № 1 в ОАЕ, включаючи Абу-Дабі та Північні Емірати, та найпопулярнішою горілкою в Азербайджані. У Грузії Nemiroff став брендом імпортної горілки № 1, а в Казахстані — другим за популярністю імпортним брендом.

У Європі Nemiroff входить до п'ятірки найбільших імпортних брендів у Фінляндії і є найшвидше зростаючим брендом на цьому ринку. У Великій Британії бренд за рік зріс у шість разів і зайняв місце серед десяти найбільш популярних імпортних брендів горілки.

Позитивна динаміка спостерігається і у каналі Duty-Free, де до війни бренд був серед трійки світових лідерів. Так, Nemiroff займає друге місце серед брендів горілки в Чехії, входить до трійки лідерів у Румунії та до п'ятірки найбільших брендів у Індії та Німеччині.

Це не перше визнання Nemiroff на міжнародній арені. У 2020 році, після пандемії, Nemiroff уже очолював список ТОП-100 міжнародних компаній-виробників міцного алкоголю за швидкістю зростання, випередивши не тільки 16 горілчаних брендів світу, але й відомих виробників віскі, джина, рому та текіли.

Такі досягнення даються взнаки — минулого року компанія Nemiroff сплатила до бюджету України 1,6 мільярда гривень податків.