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23 липня 2024, 11:13

Nemiroff увійшов до топ-10 найбільш швидко зростаючих брендів за версією The Spirits Business

Український бренд Nemiroff увійшов до десятки найбільш швидко зростаючих брендів серед всіх міцних напоїв у світі, за даними видання The Spirits Business. Зростання бренду склало 41.7% у минулому році, що разом з вдалими маркетинговими активаціями та запусками нових продуктів дозволило Nemiroff знову отримати міжнародний титул «Vodka Brand Champion 2024».

Український бренд Nemiroff увійшов до десятки найбільш швидко зростаючих брендів серед всіх міцних напоїв у світі, за даними видання The Spirits Business.

Починаючи з України, де бренд утримує позицію горілки № 1, Nemiroff стрімко розширив свій вплив на міжнародному рівні. На Близькому Сході він є брендом горілки № 1 в ОАЕ, включаючи Абу-Дабі та Північні Емірати, та найпопулярнішою горілкою в Азербайджані. У Грузії Nemiroff став брендом імпортної горілки № 1, а в Казахстані — другим за популярністю імпортним брендом.

У Європі Nemiroff входить до п'ятірки найбільших імпортних брендів у Фінляндії і є найшвидше зростаючим брендом на цьому ринку. У Великій Британії бренд за рік зріс у шість разів і зайняв місце серед десяти найбільш популярних імпортних брендів горілки.

Позитивна динаміка спостерігається і у каналі Duty-Free, де до війни бренд був серед трійки світових лідерів. Так, Nemiroff займає друге місце серед брендів горілки в Чехії, входить до трійки лідерів у Румунії та до п'ятірки найбільших брендів у Індії та Німеччині.

Це не перше визнання Nemiroff на міжнародній арені. У 2020 році, після пандемії, Nemiroff уже очолював список ТОП-100 міжнародних компаній-виробників міцного алкоголю за швидкістю зростання, випередивши не тільки 16 горілчаних брендів світу, але й відомих виробників віскі, джина, рому та текіли.

Такі досягнення даються взнаки — минулого року компанія Nemiroff сплатила до бюджету України 1,6 мільярда гривень податків.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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paulball
paulball
23 липня 2024, 12:00
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Реклама алкоголя?
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