До закриття міжбанку курс долара впав на 14 копійки у купівлі та у продажу. Євро впало на 15 копійок у купівлі та на 16 копійок у продажу.
22 липня 2024, 17:27
Курс валют на вечір 22 липня: долар та євро подешевшали на міжбанку
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Відкриття 22 липня
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Закриття 22 липня
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Зміни
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41,49/41,51
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41,35/41,37
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14/14
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45,15/45,17
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45,00/45,01
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15/16
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,35−41,87 грн. Євро купують за 45,10 грн, а продають за 44,75 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,73−41,85, євро — 45,50−45,70 грн.
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Джерело: Мінфін
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