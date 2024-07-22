У Гонконзі запустять біткоїн-ETF зі стратегією на падіння ринку

У Гонконзі запустять перший в Азії інверсійний біткоїн-ETF. Фонд передбачає прибуткову стратегію у разі падіння ціни біткоїна. Про це пише Bloomberg.

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Компанія-емітент, CSOP Asset Management, планує залучити $50−100 млн протягом двох років на новому продукті, а також випустити інверсійний Ethereum-ETF.

За даними Bloomberg, загальна сума активів, накопичених шістьма крипто-ETF у Гонконзі, наразі становить $362 млн. Для порівняння, спотові біткойн-ETF, запущені в США у січні, наразі зібрали понад $60 млрд активів.

Інверсійні криптовалютні біржові продукти у світі цьогоріч принесли близько $106 мільйонів.