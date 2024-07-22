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22 липня 2024, 16:59

«Українська бавовна. Лелека-100»: НБУ увів в обіг нову монету (фото)

22 липня 2024 року Національний банк увів в обіг другу монету з серії «Збройні Сили України», що вшановує українську зброю та її творців — «Українська бавовна. Лелека-100». Про це йдеться у повідомленні регулятора.

22 липня 2024 року Національний банк увів в обіг другу монету з серії «Збройні Сили України», що вшановує українську зброю та її творців — «Українська бавовна.

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Як виглядає пам’ятна монета

Нааверсі змодельовано стилізоване зображення з монітора керування польотом безпілотника «Лелека-100», де на степових дорогах відображені виявлені ворожі цілі — танки.

В центрі — абрис планера комплексу, який втілює технологічний прогрес та інноваційний потенціал України.

На реверсі зображено планер розвідувального комплексу в польоті. Над ним — стилізований абрис птаха лелеки, що символізує мир та спокій, які забезпечуються завдяки пильності «Лелеки-100».

В нижній частині композиції — вид земної поверхні з умовною схемою візуального дослідження маршруту польоту безпілотника, що віддзеркалює стратегічне бачення та планування. Стилізовані вертикальна й горизонтальна шкали символізують здатність комплексу визначати координати цілей і коригувати вогонь артилерії.

Номінал монети — 5 гривень, тираж — до 75 000 штук.

Як її можна придбати

З 23 липня пам’ятну монету «Українська бавовна. Лелека-100» можна буде придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ.

Реалізація пам’ятної монети «Українська бавовна. Лелека-100» банками-дистриб'юторами (перелік яких зазначено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку) здійснюватиметься поступово після отримання їх у НБУ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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