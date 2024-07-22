ЄС став повноправним учасником Реєстру збитків для України

Європейський Союз ухвалив рішення змінити свій статус асоційованого члена на учасника в Реєстрі збитків для України. Про це йдеться в пресрелізі ЄК, поширеному в понеділок у Брюсселі, пише Інтерфакс-Україна.

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Що відомо

«Європейська комісія вітає сьогоднішнє ухвалення Радою рішення про зміну статусу Союзу в Реєстрі збитків для України з асоційованого члена на учасника», — ідеться в пресрелізі.

У повідомленні наголошується, що 30 травня цього року комісія запропонувала Раді змінити статус Союзу, щоб «ще більше посилити прихильність Союзу до діяльності Реєстру».

«Ставши повноправним учасником, Союз підтримує і зміцнює свої зобов'язання щодо забезпечення того, щоб усі порушення міжнародного права, вчинені росією, були належним чином компенсовані. Зміна статусу також сприяє фінансовій стабільності Реєстру, оскільки Союз зобов'язується робити обов'язковий щорічний фінансовий внесок», — пояснили в Єврокомісії.

Коментуючи це рішення, європейський комісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс заявив: «росія повинна заплатити за шкоду, завдану її агресією проти України. Реєстр шкоди є важливим кроком у цьому напрямі, оскільки надійно фіксує докази й інформацію про позови щодо відшкодування шкоди, збитків або травм, яких зазнали українці, для майбутнього ухвалення судових рішень і компенсації. Я вітаю сьогоднішнє рішення, яке підтверджує і посилює рішучу підтримку ЄС цього механізму».

Нагадаємо

Реєстр шкоди є «записом доказів та інформації за позовами щодо відшкодування шкоди, збитків або поранень, завданих агресивною війною росії проти України». Реєстр має на меті забезпечити повне й ефективне відшкодування шкоди Україні та її народу.

Його створила Рада Європи 12 травня 2023 року. Наразі до нього приєдналися 43 держави, зокрема 26 держав — членів ЄС.

Станом на квітень 2024 року почали реєструвати перші претензії, пов'язані з пошкодженням або знищенням житлового майна, очікувана кількість претензій за цією категорією становитиме від 300 тис. до 600 тис.

До серпня буде відкрито для подання ще 12 категорій претензій, зокрема від осіб, які найбільше постраждали від війни, а також претензії, пов'язані з пошкодженням або руйнуванням критично важливої інфраструктури України.