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22 липня 2024, 14:33

ЄС продовжив економічні санкції проти рф

Рада ЄС продовжила економічні санкції проти рф ще на 6 місяців, повідомили у понеділок у євроінституції, пише УНН.

Рада ЄС продовжила економічні санкції проти рф ще на 6 місяців, повідомили у понеділок у євроінституції, пише УНН.►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомо«Сьогодні Рада (ЄС) продовжила обмежувальні заходи ЄС через дії російської федерації щодо дестабілізації ситуації в Україні ще на 6 місяців, до 31 січня 2025 року», — повідомили у Раді ЄС.
Фото: depositphotos

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Що відомо

«Сьогодні Рада (ЄС) продовжила обмежувальні заходи ЄС через дії російської федерації щодо дестабілізації ситуації в Україні ще на 6 місяців, до 31 січня 2025 року», — повідомили у Раді ЄС.

Ці санкції, вперше запроваджені у 2014 році, були значно розширені з лютого 2022 року у відповідь на неспровоковану, невиправдану та незаконну військову агресію рф проти України.

Наразі вони складаються з широкого спектру обмежувальних заходів по секторах, включаючи обмеження на торгівлю, фінанси, технології та товари подвійного призначення, промисловість, транспорт та предмети розкоші.

Читайте: Як нові санкції ЄС обмежать військовий потенціал рф

Вони також охоплюють: заборона на імпорт або транспортування морським транспортом сирої нафти та деяких нафтопродуктів з росії до ЄС, відключення від SWIFT кількох російських банків та призупинення діяльності та ліцензій на мовлення у ЄС кількох підтримуваних кремлем дезінформаційних видань.

Окрім того, конкретні заходи дозволяють ЄС протидіяти обходу санкцій.

Нагадаємо

Черговий, уже 14 пакет санкцій ЄС проти рф погодили 24 червня. Він покликаний обмежити російський вплив на Європу та захистити інтереси України.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Vadim531
Vadim531
22 липня 2024, 15:11
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Санкции которые до одного места
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