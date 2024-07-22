ЄС продовжив економічні санкції проти рф

Рада ЄС продовжила економічні санкції проти рф ще на 6 місяців, повідомили у понеділок у євроінституції, пише УНН.

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Що відомо

«Сьогодні Рада (ЄС) продовжила обмежувальні заходи ЄС через дії російської федерації щодо дестабілізації ситуації в Україні ще на 6 місяців, до 31 січня 2025 року», — повідомили у Раді ЄС.

Ці санкції, вперше запроваджені у 2014 році, були значно розширені з лютого 2022 року у відповідь на неспровоковану, невиправдану та незаконну військову агресію рф проти України.

Наразі вони складаються з широкого спектру обмежувальних заходів по секторах, включаючи обмеження на торгівлю, фінанси, технології та товари подвійного призначення, промисловість, транспорт та предмети розкоші.

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Вони також охоплюють: заборона на імпорт або транспортування морським транспортом сирої нафти та деяких нафтопродуктів з росії до ЄС, відключення від SWIFT кількох російських банків та призупинення діяльності та ліцензій на мовлення у ЄС кількох підтримуваних кремлем дезінформаційних видань.

Окрім того, конкретні заходи дозволяють ЄС протидіяти обходу санкцій.

Нагадаємо

Черговий, уже 14 пакет санкцій ЄС проти рф погодили 24 червня. Він покликаний обмежити російський вплив на Європу та захистити інтереси України.