Народний банк Китаю зненацька знизив базові ставки за кредитами до рекордно низького рівня, оскільки нещодавні ознаки уповільнення відновлення економіки призвели до нових закликів до стимулювання. Про це пише investing.com.
Китай рекордно знизив базові ставки за кредитами
►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини
Регулятор знизив річну базову ставку за кредитом із 3,45% до 3,35%, спростувавши очікування, що ставка залишиться незмінною. 5-річну базову ставку за кредитом, що використовується для визначення цін на іпотечні кредити, було знижено з 3,95% до 3,85%.
Зниження ставок відбулося лише через тиждень після того, як слабші, ніж очікувалося, дані щодо ВВП за другий квартал посилили побоювання з приводу уповільнення економічного зростання. Ці дані, що послідували за низкою середніх економічних звітів з Китаю, призвели до посилення закликів до Пекіна вжити додаткових заходів щодо стимулювання економіки.
Китайські чиновники також пообіцяли додаткові заходи для стимулювання під час третього пленуму Комуністичної партії Китаю минулого тижня. Раніше в понеділок Народний банк Китаю знизив семиденну ставку зворотного репо з 1,8 до 1,7%, що ще більше пом'якшило монетарні умови в країні.
Коментарі - 1