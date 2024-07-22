Молодь все частіше використовує технологію голосового управління покупками. Про ц свідчать дані опитування, яке проводило видання PYMNTS, передає FinTechInsider.
22 липня 2024, 12:37
30% зумерів користуються функцією покупок голосом
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Результати опитування засвідчили, що понад 67000 споживачів з 11 країн (на які припадає 50% світового ВВП), 17,9% опитаних використовують голосові технології для здійснення покупок принаймні раз на тиждень. При цьому лідирують представники покоління Z — 30,4% з них щотижня роблять покупки голосом.
Міленіали майже не відстають — 27,6% опитаних представників цієї групи надають перевагу голосовим покупкам. Для покоління X рівень впровадження значно нижчий — близько 14,9%, а серед бебі-бумерів — всього 6,8%.
Джерело: Мінфін
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