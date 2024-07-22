Курс валют на 22 липня: євро в банках подешевшало на 10 копійок

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився. Євро подорожчало на 1 копійку у продажу та втратило 1 копійку у купівлі.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,40−41,90 грн. Євро купують за 45,10 грн, а продають за 45,80 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,84−41,95, євро — 45,66−45,84 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,49−41,51 грн/$. Торги євро проходять на рівні 45,15−45,17 грн/євро.

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