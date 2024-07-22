Український M&A ринок демонструє стійке зростання — звіт KPMG

Попри постійні виклики, спричинені війною, у секторі M&A спостерігається збільшення кількості угод на 4,2% та значне зростання загальної вартості угод на вражаючий 31% порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Про це йдеться у звіти KPMG в Україні M&A Radar за перше півріччя 2024 року.

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«За перші шість місяців 2024 року на українському ринку злиттів та поглинань було укладено 25 угод на загальну суму $510 млн, що свідчить про поступове відновлення інтересу інвесторів та адаптацію до змін економічного ландшафту», — зазначає Світлана Щербатюк, керівниця напряму супроводження корпоративних угод, інвестицій та ринків капіталу, KPMG в Україні.

Тенденції M&A ринку в Україні

Попри нижчий рівень прозорості звітності щодо угод порівняно з попереднім роком (48% розкриття вартості угод порівняно з 58% у першому півріччі 2023 року), спостерігається стійкість українського M&A ринку.

Позитивна тенденція підкреслюється ключовими угодами, серед яких знакові, як-от раунд фінансування ІТ-компанії Creatio на суму $200 млн та придбання телекомунікаційної компанії «Датагруп-Воля» за $120 млн компанією NJJ Capital.

Зазначені дві угоди призвели до збільшення середньої вартості угоди з $28 млн у першій половині 2023 року до $43 млн за той самий період 2024 року, що свідчить про зростаючу впевненість інвесторів в українському ринку.

Транскордонні угоди

Українські компанії не лише стійко долають виклики на внутрішньому ринку, а й розширюють свої горизонти на міжнародному: угоди з придбання іноземних активів українськими інвесторами склали третину загального обсягу угод (вісім угод). Серед помітних транскордонних угод — придбання українськими ІТ-компаніями Ciklum та Intellias компаній у Північній Америці та інвестиції Групи ДТЕК у відновлювану енергетику у Східній Європі.

Попри зниження частки угод з придбання українських активів іноземними інвесторами у першому півріччі 2024 року іноземні інвестори залишалися досить активними: було оголошено про сім угод (порівняно з дев'ятьма угодами у першому півріччі 2023 року) загальною вартістю $410 млн. Левова частка вхідних угод була у сфері інновацій та технологій, що є продовженням тенденцій 2023 року.

ІТ, аграрний бізнес та RE&C як ключові сектори для інвестицій

ІТ-сектор продовжує лишатися однією з рушійних сил українського ринку злиттів та поглинань: вища мобільність щодо релокації бізнесу та працівників, а також можливості віддаленої роботи дозволяють його представникам легше адаптуватися та відчувати відносно менший вплив війни, що триває.

«У першій половині 2024 року активність у M&A сфері в секторі ІТ зросла на 80% до $305 млн порівняно з $168 млн за аналогічний період попереднього року. Цей сплеск пояснюється адаптивністю галузі та низкою стратегічних інвестицій, як-от інвестиційний раунд Creatio у розмірі $200 млн, очолюваний Sapphire Ventures, що підкреслює зростаючу привабливість сектору для глобальних інвесторів, особливо з Північної Америки та Європи», — коментує Максим Тарасенко, заступник директора, інвестиції та ринки капіталу, KPMG в Україні.

Відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення в Україні для юридичних осіб з 1 січня 2024 року спричинило сплеск активності у секторі: лише за перший квартал було укладено 25 700 угод із земельними ділянками площею 58 800 гектарів, що на 7% перевищує попередній рекорд, зафіксований у четвертому кварталі 2023 року, та посилює ключову роль сільського господарства у сфері злиттів та поглинань в країні.

Сектор нерухомості та будівництва в Україні переживає значне зростання інтересу інвесторів та активності у сфері злиттів та поглинань (близько 16% від загального обсягу угод в Україні за перше півріччя 2024 року), що зумовлено величезною потребою у післявоєнній реконструкції та розвитку. Серед помітних угод — продаж Dragon Capital складського комплексу Amtel у Київській області виробнику дверей «Новий стиль» компанії «ГІСТІОН» за орієнтовні $30−40 млн.

Прогноз для українського M&A

Попри складні виклики, пов'язані з триваючим вторгненням росії, українська економіка залишається стійкою, значною мірою завдяки зовнішній фінансовій підтримці та урядовим реформам. Нещодавно МВФ завершив четвертий перегляд програми розширеного фінансування, в результаті якого було виділено додаткові $2,2 млрд на підтримку бюджету України. Ця фінансова допомога має вирішальне значення для підтримки макроекономічної стабільності та сприяння фіскальній і борговій стійкості.

На тлі подолання викликів війни та відбудови, відновлення M&A сектора залишається позитивним показником стійкості України та зростання перспектив українського ринку.