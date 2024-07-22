Український M&A ринок демонструє стійке зростання — звіт KPMG

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
22 липня 2024, 10:10

Український M&A ринок демонструє стійке зростання — звіт KPMG

Попри постійні виклики, спричинені війною, у секторі M&A спостерігається збільшення кількості угод на 4,2% та значне зростання загальної вартості угод на вражаючий 31% порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Про це йдеться у звіти KPMG в Україні M&A Radar за перше півріччя 2024 року.

Попри постійні виклики, спричинені війною, у секторі M&A спостерігається збільшення кількості угод на 4,2% та значне зростання загальної вартості угод на вражаючий 31% порівняно з аналогічним періодом 2023 року.
Фото: depositphotos

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«За перші шість місяців 2024 року на українському ринку злиттів та поглинань було укладено 25 угод на загальну суму $510 млн, що свідчить про поступове відновлення інтересу інвесторів та адаптацію до змін економічного ландшафту», — зазначає Світлана Щербатюк, керівниця напряму супроводження корпоративних угод, інвестицій та ринків капіталу, KPMG в Україні.

Тенденції M&A ринку в Україні

Попри нижчий рівень прозорості звітності щодо угод порівняно з попереднім роком (48% розкриття вартості угод порівняно з 58% у першому півріччі 2023 року), спостерігається стійкість українського M&A ринку.

Позитивна тенденція підкреслюється ключовими угодами, серед яких знакові, як-от раунд фінансування ІТ-компанії Creatio на суму $200 млн та придбання телекомунікаційної компанії «Датагруп-Воля» за $120 млн компанією NJJ Capital.

Зазначені дві угоди призвели до збільшення середньої вартості угоди з $28 млн у першій половині 2023 року до $43 млн за той самий період 2024 року, що свідчить про зростаючу впевненість інвесторів в українському ринку.

Транскордонні угоди

Українські компанії не лише стійко долають виклики на внутрішньому ринку, а й розширюють свої горизонти на міжнародному: угоди з придбання іноземних активів українськими інвесторами склали третину загального обсягу угод (вісім угод). Серед помітних транскордонних угод — придбання українськими ІТ-компаніями Ciklum та Intellias компаній у Північній Америці та інвестиції Групи ДТЕК у відновлювану енергетику у Східній Європі.

Попри зниження частки угод з придбання українських активів іноземними інвесторами у першому півріччі 2024 року іноземні інвестори залишалися досить активними: було оголошено про сім угод (порівняно з дев'ятьма угодами у першому півріччі 2023 року) загальною вартістю $410 млн. Левова частка вхідних угод була у сфері інновацій та технологій, що є продовженням тенденцій 2023 року.

ІТ, аграрний бізнес та RE&C як ключові сектори для інвестицій

ІТ-сектор продовжує лишатися однією з рушійних сил українського ринку злиттів та поглинань: вища мобільність щодо релокації бізнесу та працівників, а також можливості віддаленої роботи дозволяють його представникам легше адаптуватися та відчувати відносно менший вплив війни, що триває.

«У першій половині 2024 року активність у M&A сфері в секторі ІТ зросла на 80% до $305 млн порівняно з $168 млн за аналогічний період попереднього року. Цей сплеск пояснюється адаптивністю галузі та низкою стратегічних інвестицій, як-от інвестиційний раунд Creatio у розмірі $200 млн, очолюваний Sapphire Ventures, що підкреслює зростаючу привабливість сектору для глобальних інвесторів, особливо з Північної Америки та Європи», — коментує Максим Тарасенко, заступник директора, інвестиції та ринки капіталу, KPMG в Україні.

Відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення в Україні для юридичних осіб з 1 січня 2024 року спричинило сплеск активності у секторі: лише за перший квартал було укладено 25 700 угод із земельними ділянками площею 58 800 гектарів, що на 7% перевищує попередній рекорд, зафіксований у четвертому кварталі 2023 року, та посилює ключову роль сільського господарства у сфері злиттів та поглинань в країні.

Сектор нерухомості та будівництва в Україні переживає значне зростання інтересу інвесторів та активності у сфері злиттів та поглинань (близько 16% від загального обсягу угод в Україні за перше півріччя 2024 року), що зумовлено величезною потребою у післявоєнній реконструкції та розвитку. Серед помітних угод — продаж Dragon Capital складського комплексу Amtel у Київській області виробнику дверей «Новий стиль» компанії «ГІСТІОН» за орієнтовні $30−40 млн.

Прогноз для українського M&A

Попри складні виклики, пов'язані з триваючим вторгненням росії, українська економіка залишається стійкою, значною мірою завдяки зовнішній фінансовій підтримці та урядовим реформам. Нещодавно МВФ завершив четвертий перегляд програми розширеного фінансування, в результаті якого було виділено додаткові $2,2 млрд на підтримку бюджету України. Ця фінансова допомога має вирішальне значення для підтримки макроекономічної стабільності та сприяння фіскальній і борговій стійкості.

На тлі подолання викликів війни та відбудови, відновлення M&A сектора залишається позитивним показником стійкості України та зростання перспектив українського ринку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+13
potator
potator
22 липня 2024, 10:44
#
В одном мультике животные тоже достигли успеха при размещении шарика в горшке
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами