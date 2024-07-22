42 нові перевірки компаній запланувала податкова на 2024 рік. Кого перевірять цього року

Понад 3,3 тис. перевірок компаній та ФОПів заплановано цього року за даними Державної податкової служби. З них майже 73% припаде на компанії, а решта — на приватних підприємців. У червні компаній «під наглядом» побільшало на 42 одиниці. Про це йдеться в даних Опендатабот.

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Кого перевірять цього року

Тож на перевірки протягом цього року варто чекати 2 450 компаніям та 915 ФОПам. У червні до списку додалося ще 42 бізнеси, які перевірять уже в другому півріччі.

Найбільше перевірок буде здійснено у Києві — 26%. А також у Дніпропетровській та Львівській областях — 8,1% та 6,9% відповідно. Найменший інтерес податківців привернула Херсонщина — лише 2 компанії.

Які бізнеси потрапили до оновленого списку

Серед нових компаній можна відзначити Сенс банк з виторгом 12.9 млрд грн, який обійняв 7 позицію в Індексу Опендатабота серед банківських видів діяльності.

Перевірятимуть податківці також ТОВ «Агропроінвест 08» — майже 2 млрд грн та ТОВ «Алма Він» — 1,6 млрд грн. Натомість закриває топ десятку ТОВ «Трейдінг Продакт Компані» з доходом у понад 326 млн грн.