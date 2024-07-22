22 липня заходи обмеження споживання електроенергії будуть діяти протягом всієї доби по всій території України. Про це йдеться в повідомленні «Укренерго».
22 липня 2024, 8:34
В Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 22 липня
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Графіки відключень
За даними енергетиків заходи обмеження споживання будуть діяти протягом всієї доби:
- З 01:00 до 05:00 діятиме одна черга відключень.
- З 18:00 до 23:00 — три черги.
- В інші години обленерго будуть застосовувати дві черги відключень.
За даними ДТЕК, в Києві, Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях з 18:00 до 23:00 є висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
Саме ж Укренерго це підтверджує в останньому абзаці новини.
Після такого, не запитуйте чому люди не люблять дтек, і чому мало кому потрібні всі території України, бо виходить, що 4 області і столиця сидять в темряві, а інші в нас «обдаровані» і взагалі то не Україна напевно:)