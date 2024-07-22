В Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 22 липня

22 липня заходи обмеження споживання електроенергії будуть діяти протягом всієї доби по всій території України. Про це йдеться в повідомленні «Укренерго».

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Графіки відключень

За даними енергетиків заходи обмеження споживання будуть діяти протягом всієї доби:

З 01:00 до 05:00 діятиме одна черга відключень.

З 18:00 до 23:00 — три черги.

В інші години обленерго будуть застосовувати дві черги відключень.

За даними ДТЕК, в Києві, Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях з 18:00 до 23:00 є висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень.