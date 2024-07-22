Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1050 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 567 760 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
22 липня 2024, 8:13
Втрати ворога за 20 липня: 1050 російських окупантів, 18 танків та 73 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 567760 (+1050) осіб,
- танків — 8284 (+18) од.,
- бойових броньованих машин — 15980 (+17) од.,
- артилерійських систем — 15637 (+51) од.,
- РСЗВ — 1123 (+2) од.,
- засоби ППО — 900 (+4) од.,
- літаків — 362 (+0) од.,
- вертольотів — 326 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12475 (+73),
- крилаті ракети — 2401 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од.,
- підводні човни — 1 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 21138 (+102) од.,
- спеціальна техніка — 2637 (+21)
Джерело: Мінфін
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