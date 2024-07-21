Фонд держмайна реалізував цього тижня активів понад півмільярда гривень

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«З 15 по 19 липня Фонд провів 14 приватизаційних онлайн-аукціонів у системі Prozorro. Продажі загальною сумою понад 554 млн гривень. За право власності на об'єкти змагалися 52 учасники, що в середньому становить 3,71 інвестора. Зростання ціни активів відбулося у 2,39 разу», — йдеться у повідомленні.

Додатково покупці мають сплатити понад 110,8 млн грн. ПДВ. Загальний економічний ефект може становити понад 664,8 млн грн.

Що продаватимуть наступного тижня

Найдорожчим лотом тижня став готель «Козацький» у центрі Києва. Ціна об'єкта зросла більш ніж у 2,5 рази зі стартовою — 155,5 млн грн до переможної — 400 млн грн.

Наступного тижня ФДМУ планує провести 19 онлайн-аукціонів із приватизації держмайна.