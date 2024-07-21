Moody's підвищило кредитний рейтинг Туреччини одразу на два щаблі — з B3 до B1, і зберегло прогноз кредитного рейтингу як «позитивний». Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на міністра фінансів Туреччини Мехмета Шімшека.
Moody's підвищило кредитний рейтинг Туреччини одразу на дві сходинки
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Підвищення рейтингу
«Moody's вперше підвищило наш кредитний рейтинг на дві сходинки! Moody's, яке підвищило кредитний рейтинг нашої країни через 11 років завдяки реалізованій нами програмі, зберегло позитивний прогноз», — повідомив міністр.
За його словами, на підвищення рейтингу вплинули збалансованість економіки, зменшення потреб у зовнішньому фінансуванні, збільшення міжнародних резервів і процес дезінфляції.
Як повідомляє Bloomberg, основною причиною підвищення кредитного рейтингу було покращення в управлінні та, зокрема, рішуче та «все більш усталене повернення» до ортодоксальної монетарної політики.
«Оскільки інфляція та внутрішній попит починають знижуватися, наша впевненість у тому, що інфляційний тиск зменшиться в найближчі місяці та у 2025 році, зростає», — зазначено у звіті Moody's.
Очікується, що станом на грудень інфляція у Туреччині впаде нижче 45%, інфляційні очікування на кінець 2025 року було знижено з 38 до 30%.
У Moody's відзначили, що Центральний банк Турецької Республіки стрімко підвищив довіру до своєї монетарної політики, і це сприяло встановленню довіри до турецької ліри.
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