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21 липня 2024, 10:58

Moody's підвищило кредитний рейтинг Туреччини одразу на дві сходинки

Moody's підвищило кредитний рейтинг Туреччини одразу на два щаблі — з B3 до B1, і зберегло прогноз кредитного рейтингу як «позитивний». Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на міністра фінансів Туреччини Мехмета Шімшека.

Moody's підвищило кредитний рейтинг Туреччини одразу на два щаблі — з B3 до B1, і зберегло прогноз кредитного рейтингу як «позитивний».
Фото:depositphotos

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Підвищення рейтингу

«Moody's вперше підвищило наш кредитний рейтинг на дві сходинки! Moody's, яке підвищило кредитний рейтинг нашої країни через 11 років завдяки реалізованій нами програмі, зберегло позитивний прогноз», — повідомив міністр.

За його словами, на підвищення рейтингу вплинули збалансованість економіки, зменшення потреб у зовнішньому фінансуванні, збільшення міжнародних резервів і процес дезінфляції.

Як повідомляє Bloomberg, основною причиною підвищення кредитного рейтингу було покращення в управлінні та, зокрема, рішуче та «все більш усталене повернення» до ортодоксальної монетарної політики.

«Оскільки інфляція та внутрішній попит починають знижуватися, наша впевненість у тому, що інфляційний тиск зменшиться в найближчі місяці та у 2025 році, зростає», — зазначено у звіті Moody's.

Очікується, що станом на грудень інфляція у Туреччині впаде нижче 45%, інфляційні очікування на кінець 2025 року було знижено з 38 до 30%.

У Moody's відзначили, що Центральний банк Турецької Республіки стрімко підвищив довіру до своєї монетарної політики, і це сприяло встановленню довіри до турецької ліри.

Джерело: Мінфін
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