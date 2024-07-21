Moody's підвищило кредитний рейтинг Туреччини одразу на дві сходинки

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Moody's вперше підвищило наш кредитний рейтинг на дві сходинки! Moody's, яке підвищило кредитний рейтинг нашої країни через 11 років завдяки реалізованій нами програмі, зберегло позитивний прогноз», — повідомив міністр.

За його словами, на підвищення рейтингу вплинули збалансованість економіки, зменшення потреб у зовнішньому фінансуванні, збільшення міжнародних резервів і процес дезінфляції.

Як повідомляє Bloomberg, основною причиною підвищення кредитного рейтингу було покращення в управлінні та, зокрема, рішуче та «все більш усталене повернення» до ортодоксальної монетарної політики.

«Оскільки інфляція та внутрішній попит починають знижуватися, наша впевненість у тому, що інфляційний тиск зменшиться в найближчі місяці та у 2025 році, зростає», — зазначено у звіті Moody's.

Очікується, що станом на грудень інфляція у Туреччині впаде нижче 45%, інфляційні очікування на кінець 2025 року було знижено з 38 до 30%.

У Moody's відзначили, що Центральний банк Турецької Республіки стрімко підвищив довіру до своєї монетарної політики, і це сприяло встановленню довіри до турецької ліри.