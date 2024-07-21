Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1100 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 566 710 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
21 липня 2024, 8:30
Втрати ворога за 20 липня: 1100 російських окупантів, 9 танків та 52 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 566710 (+1100) осіб,
- танків — 8266 (+9) од,
- бойових броньованих машин — 15963 (+46) од,
- артилерійських систем — 15586 (+44) од,
- РСЗВ — 1121 (+0) од,
- засоби ППО — 896 (+1) од,
- літаків — 362 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12402 (+52),
- крилаті ракети — 2401 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 21036 (+68) од,
- спеціальна техніка — 2616 (+9)
Джерело: Мінфін
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