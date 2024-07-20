Минулої доби українські захисники ліквідували ще 990 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 565 610 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
20 липня 2024, 8:37
Втрати ворога за 19 липня: 990 російських окупантів, 7 танків, 34 БПЛА та 1 літак
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Втрати ворога
- особового складу — близько 565610 (+990) осіб,
- танків — 8257 (+7) од,
- бойових броньованих машин — 15917 (+15) од,
- артилерійських систем — 15542 (+22) од,
- РСЗВ — 1121 (+1) од,
- засоби ППО — 895 (+1) од,
- літаків — 362 (+1) од,
- гелікоптерів - 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12350 (+34),
- крилаті ракети — 2401 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 20968 (+59) од,
- спеціальна техніка — 2607 (+14)
Джерело: Мінфін
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