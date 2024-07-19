Проєкти відновлення житла під загрозою зупинки через Податкову службу

Проєкти відновлення житла, що фінансуються через Фонд ліквідації наслідків збройної агресії, під загрозою зупинки через нарахування на укладені договори ПДВ заднім числом, повідомили в пресслужбі Конфедерації будівельників України (КБУ), передає Інтерфакс-Україна.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Підрядні організації, які уклали договори за проєктами нового будівництва, капремонту та реконструкції, що фінансуються з Фонду ліквідації, почали стикатися з проблемами, пов'язаними з оподаткуванням через спроби нових трактувань окремих норм законодавства Державною податковою службою України.

При цьому конфедерація нагадала, що п. 197.15 ст. 197 Податкового кодексу України визначено, що операції з постачання будівельно-монтажних робіт з будівництва доступного житла та житла, що будується за державні кошти, звільняються від оподаткування ПДВ. Причому цей пункт був внесений до Податкового кодексу під час світової фінансової кризи 2008 року і застосовувався виключно під час реалізації спеціальних державних цільових програм, про що свідчать різні податкові консультації за 2012−2023 роки.

У травні 2024 року Державна податкова служба надіслала листа із власним новим тлумаченням законодавства. У ньому фактично вказано, що Державна аудиторська служба під час перевірок має «знімати» ПДВ за раніше укладеними договорами, що фінансуються за рахунок коштів Фонду ліквідації. На підставі цього від підрядників вимагатимуть повернення ПДВ, а також розглядатимуть питання про заподіяння збитків керівниками замовників по всій країні. Така ситуація створила ризики того, що проєкти, які фінансуються з Фонду відновлення, найближчим часом можуть повністю зупинитися.

Лише в Київській області Служба відновлення та розвитку інфраструктури станом на червень 2024 року є замовником робіт із відновлення 48 об'єктів на орієнтовну загальну кошторисну вартість 3,936 млрд грн. Серед них — 34 об'єкти капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних будинків, сім — нового будівництва, шість проєктів будівель громадського призначення (адміністративні, освітні).

Департамент регіонального розвитку Київської обласної військової адміністрації є замовником за 56 об'єктами відновлення за рахунок коштів Фонду ліквідації. Роботи з відновлення 18 багатоквартирних будинків фінансуються в рамках програми UNITED24 за кошти благодійників, але формально це теж державні кошти, оскільки їх було передано до державного бюджету. При цьому на завершення озвучених проєктів орієнтовно очікують понад 14 тисяч осіб.