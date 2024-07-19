З моменту відкриття ринку землі вартість гектару зросла на $300 — експерт

Попит на землю зростає, хоча і хвилеподібно через низку ризиків воєнного часу. Але є доволі багато інвесторів, які активно вкладаються у землю. Про це повідомив комерційний директор компанії «Твоє коло» Єгор Лісничий під час Agro Invest Day .

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Хто купує землю

За його словами, більшість з них, станом на початок липня, це представники IT сектору. Основна маса активних інвесторів — чоловіки (72,2%) — мешкають здебільшого в Києві (36,2%) і вкладаються, здебільшого, у площі до 10 га.

Не всі власники землі зараз бажають її продавати: більшість або чекає на підвищення вартості, іншим достатньо оренди каже експерт. Але ціни за три роки роботи ринку вже зросли.

«Якщо подивитись на ті регіони, де ми працюємо, то ми можемо говорити про зростання цін за весь час роботи ринку землі від $2600 до $2900 та вище за га», — каже Єгор Лісничий.

За словами експерта, компанія створила 2 REITи, які допоможуть інвесторами знизити ризики та зекономити на вкладеннях у землю.

Перший пропонує прибутковість в гривні 6% річних, які інвестор отримує як дивіденди раз на рік. Прибутковість, яку дає другий — 15% у валюті, які виплачуються в кінці дії фонду.

Передісторія

Нагадаємо, український ринок землі запрацював 1 липня 2021 року. На першому етапі доступ до ринку отримали фізособи, які мали можливість придбати не більше 100 га землі. Другий етап розпочався з 1 січня 2024 року. Він передбачає участь юридичних осіб, які отримали право придбавати до 10 тис га у власність.

Agro Invest Day

Agro Invest Day відбулась 11 липня 2024 року. Організаторами конференції виступили сайти Мінфін та Finance.ua, а також Біржовий університет та компанія «Твоє коло».

До проведення конференції також долучилися партнери: аналітичний центр при Київській школі економіки KSE Institute, сервіс інвестицій у землю Zeminvest, YouTube-канал про найпривабливіші пропозиції для інвестування УкрІнвестКлуб, сервіс для купівлі та продажу землі Kupy Pai, онлайн-ресурс AgroPortal.ua.