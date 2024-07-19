До закриття міжбанку курс долара подешевшав на 13 копійок у купівлі та на 14 копійок у продажу. Євро подешевшало на 15 копійок у купівлі та у продажу.
19 липня 2024, 17:29
Курс валют на вечір 19 липня: долар та євро пішли вниз на міжбанку
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Відкриття 19 липня
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Закриття 19 липня
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Зміни
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41,62/41,65
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41,49/41,51
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13/14
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45,31/45,32
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45,16/45,17
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15/15
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,40−41,90 грн. Євро купують за 45,20 грн, а продають за 45,80 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,84−41,95, євро — 45,65−45,85 грн.
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Джерело: Мінфін
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