Попит на китайські автівки серед українців зріс на 50%. Впродовж першого півріччя українці придбали близько 7,3 тис. легкових авто, ввезених з Китаю. Про це повідомляє Укравтопром.
19 липня 2024, 14:21
В Україні зріс попит на китайські автівки
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У порівнянні з аналогічним періодом минулого року попит на авто китайського виробництва збільшився у півтора раза.
З цієї кількості: нових — 5,3 тис. од. (+70%); вживаних — майже 2 тис. од.(+9%).
За період з січня по червень автомобілі китайського походження охопили 16% українського ринку нових легковиків.
В Укравтопромі зазначили, що в сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка «китайців» становила 2%.
Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі — 83%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
- VOLKSWAGEN iD.4 — 1072 од.;
- HONDA M-NV — 421 од.;
- NISSAN Ariya — 406 од.;
- BYD Song Plus — 392 од.;
- HONDA eNS1 — 344 од.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:
- VOLKSWAGEN iD.4 — 494 од.;
- NISSAN Ariya — 192 од.;
- HONDA eNS1 — 129 од.;
- TOYOTA bZ4X — 104 од.;
- VOLKSWAGEN ID.6 — 92 од.
Джерело: Мінфін
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