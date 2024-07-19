В Україні зріс попит на китайські автівки

Попит на китайські автівки серед українців зріс на 50%. Впродовж першого півріччя українці придбали близько 7,3 тис. легкових авто, ввезених з Китаю. Про це повідомляє Укравтопром.

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У порівнянні з аналогічним періодом минулого року попит на авто китайського виробництва збільшився у півтора раза.

З цієї кількості: нових — 5,3 тис. од. (+70%); вживаних — майже 2 тис. од.(+9%).

За період з січня по червень автомобілі китайського походження охопили 16% українського ринку нових легковиків.

В Укравтопромі зазначили, що в сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка «китайців» становила 2%.

Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі — 83%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

VOLKSWAGEN iD.4 — 1072 од.;

HONDA M-NV — 421 од.;

NISSAN Ariya — 406 од.;

BYD Song Plus — 392 од.;

HONDA eNS1 — 344 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю: